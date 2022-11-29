Какие расклады есть перед финальным туром группового этапа ЧМ-2022

Завершился второй тур группового этапа на чемпионате мира в Катаре. До 2 декабря сборные сыграют еще по одному матчу и определят: кто выйдет дальше, а кто покинет ЧМ. И перед финальным туром есть такая картина в группах.
Важно: в этом материале учитываются только очевидные ситуации, при которых команды на 100% достигают раунда на вылет. Исходы, которые предполагают разницу забитых и пропущенных мячей, не просчитаны.
Группа А
Оставшиеся встречи: Эквадор – Сенегал (29.11), Голландия – Катар (29.11).
Положение команд:
- Катар: вылетел с ЧМ;
- Голландия: самая выигрышная позиция, потому что она играет с аутсайдером. При победе не ориентируется ни на кого. При внезапном поражении от Катара ей важна любая потеря очков Сенегала. При крупном поражении от Катара ничья в параллельном матче оставит голландцев третьими;
- Эквадор: победа или ничья в матче с Сенегалом;
- Сенегал: победа над Эквадором пропустит его в плей-офф.
Группа В
Оставшиеся встречи: Иран – США (29.11), Уэльс – Англия (29.11).
Положение команд:
- Англия: должна набирать минимум одно очко, чтобы не смотреть на соперников;
- Иран: набирать минимум одно очко, чтобы пройти дальше. Но победа предпочтительнее одного очка, потому что трудности могут возникнуть из-за теоретической победы Уэльса над Англией;
- США: важно обыграть Иран, чтобы забраться на вторую строчку;
- Уэльс: тут один вариант: побеждать Англию с ничьей в параллельном матче. Тогда выход будет без вопросов.
Группа С
Оставшиеся матчи: Саудовская Аравия – Мексика (30.11), Польша – Аргентина (30.11).
Положение команд:
- Польша: устраивает только победа над Аргентиной, если она хочет выйти в плей-офф с первого места. При ничейном результате ей не важен результат параллельной встречи. При поражении – только ничья между Саудовской Аравией и Аргентиной;
- Аргентина: здесь либо победа над Польшей, либо ничейный результат при победе (разница меньше, чем в 4 мяча) Мексики или ничьей в параллельном матче;
- Саудовская Аравия: выход в плей-офф при победе над Мексикой;
- Мексика: выход в плей-офф при победе над Саудовской Аравией и поражении Аргентины.
Группа D
Оставшиеся матчи: Австралия – Дания (30.11), Тунис – Франция (30.11).
Положение команд:
- Франция: уже вышла в плей-офф;
- Австралия: нужно обыграть Данию или сыграть с ней вничью, чтобы выйти в плей-офф;
- Дания: выходит в плей-офф только при победе над Австралией;
- Тунис: выходит в плей-офф при победе над Францией и ничейным результатом между Данией и Австралией.
Группа Е
Оставшиеся матчи: Коста-Рика – Германия (01.12), Япония – Испания (01.12).
Положение команд:
- Испания: точно выходит в плей-офф при победе над Японией или ничьей с ней;
- Япония: победа над Испанией на 100% гарантирует выход в плей-офф. Ничья устраивает, если в параллельной встрече тоже случится ничья (но не победа одного из соперников);
- Коста-Рика: победа над Германией и ничья в параллельном матче/поражение Японии. Ничья Коста-Рику тоже устраивает при поражении японцев;
- Германия: устраивает победа над Коста-Рикой при поражении Японии, но важно, чтобы параллельно Япония проиграла Испании.
Группа F
Оставшиеся матчи: Канада – Марокко (01.12), Хорватия – Бельгия (01.12).
Положение команд:
- Хорватия: победа над Бельгией или ничья с с ней гарантируют выход дальше;
- Марокко: победа над Канадой гарантирует проход дальше. Ничья принесет путевку в плей-офф при поражении Бельгии в параллельном матче. При ничьей бельгийцев высчитывается разница мячей: марокканцы могут даже пропустить 1-2 гола;
- Бельгия: победа над Хорватией гарантирует выход в плей-офф. Если будет ничья, то бельгийцы будут надеяться на поражение Марокко с разницей в 4+ гола;
- Канада: вылетела с ЧМ-2022.
Группа G
Оставшиеся матчи: Сербия – Швейцария (02.12), Камерун – Бразилия (02.12).
Положение команд:
- Бразилия: вышла в плей-офф;
- Швейцария: победа над Сербией выводит сборную в плей-офф. Ничья возможна, если только Камерун сыграет вничью в своей встрече – но здесь нужно смотреть на разницу мячей;
- Камерун: победа над Бразилией и поражение Швейцарии выводят его в плей-офф. Ничья возможна, если Сербия и Швейцария сыграют вничью – но нужно смотреть на разницу в мячах;
- Сербия: для плей-офф обязательна победа над Швейцарией при ничьей/поражении Камеруна.
Группа H
Оставшиеся матчи: Гана – Уругвай (02.12), Южная Корея – Португалия (02.12).
Положение команд:
- Португалия: обеспечила себе путевку в плей-офф;
- Гана: нужна победа над Уругваем или ничья. В этом случае она не зависит от результата матча Южной Кореи;
- Южная Корея: выход строго обеспечит победа над Португалией при поражении Ганы;
- Уругвай: тут нужно обыгрывать Гану и надеяться, что Южная Корея проиграет Португалии, либо сыграет вничью с ней (но здесь будет разница голов).
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Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press