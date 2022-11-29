Какие расклады есть перед финальным туром группового этапа ЧМ-2022

Завершился второй тур группового этапа на чемпионате мира в Катаре. До 2 декабря сборные сыграют еще по одному матчу и определят: кто выйдет дальше, а кто покинет ЧМ. И перед финальным туром есть такая картина в группах.

Важно: в этом материале учитываются только очевидные ситуации, при которых команды на 100% достигают раунда на вылет. Исходы, которые предполагают разницу забитых и пропущенных мячей, не просчитаны.

Группа А

Оставшиеся встречи: Эквадор – Сенегал (29.11), Голландия – Катар (29.11).

Положение команд:

Катар: вылетел с ЧМ;

вылетел с ЧМ; Голландия : самая выигрышная позиция, потому что она играет с аутсайдером. При победе не ориентируется ни на кого. При внезапном поражении от Катара ей важна любая потеря очков Сенегала. При крупном поражении от Катара ничья в параллельном матче оставит голландцев третьими;

: самая выигрышная позиция, потому что она играет с аутсайдером. При победе не ориентируется ни на кого. При внезапном поражении от Катара ей важна любая потеря очков Сенегала. При крупном поражении от Катара ничья в параллельном матче оставит голландцев третьими; Эквадор : победа или ничья в матче с Сенегалом;

: победа или ничья в матче с Сенегалом; Сенегал: победа над Эквадором пропустит его в плей-офф.

Группа В

Оставшиеся встречи: Иран – США (29.11), Уэльс – Англия (29.11).

Положение команд:

Англия : должна набирать минимум одно очко, чтобы не смотреть на соперников;

: должна набирать минимум одно очко, чтобы не смотреть на соперников; Иран : набирать минимум одно очко, чтобы пройти дальше. Но победа предпочтительнее одного очка, потому что трудности могут возникнуть из-за теоретической победы Уэльса над Англией;

: набирать минимум одно очко, чтобы пройти дальше. Но победа предпочтительнее одного очка, потому что трудности могут возникнуть из-за теоретической победы Уэльса над Англией; США : важно обыграть Иран, чтобы забраться на вторую строчку;

: важно обыграть Иран, чтобы забраться на вторую строчку; Уэльс: тут один вариант: побеждать Англию с ничьей в параллельном матче. Тогда выход будет без вопросов.

Группа С

Оставшиеся матчи: Саудовская Аравия – Мексика (30.11), Польша – Аргентина (30.11).

Положение команд:

Польша : устраивает только победа над Аргентиной, если она хочет выйти в плей-офф с первого места. При ничейном результате ей не важен результат параллельной встречи. При поражении – только ничья между Саудовской Аравией и Аргентиной;

: устраивает только победа над Аргентиной, если она хочет выйти в плей-офф с первого места. При ничейном результате ей не важен результат параллельной встречи. При поражении – только ничья между Саудовской Аравией и Аргентиной; Аргентина : здесь либо победа над Польшей, либо ничейный результат при победе (разница меньше, чем в 4 мяча) Мексики или ничьей в параллельном матче;

: здесь либо победа над Польшей, либо ничейный результат при победе (разница меньше, чем в 4 мяча) Мексики или ничьей в параллельном матче; Саудовская Аравия : выход в плей-офф при победе над Мексикой;

: выход в плей-офф при победе над Мексикой; Мексика: выход в плей-офф при победе над Саудовской Аравией и поражении Аргентины.

Группа D

Оставшиеся матчи: Австралия – Дания (30.11), Тунис – Франция (30.11).

Положение команд:

Франция : уже вышла в плей-офф;

: уже вышла в плей-офф; Австралия : нужно обыграть Данию или сыграть с ней вничью, чтобы выйти в плей-офф;

: нужно обыграть Данию или сыграть с ней вничью, чтобы выйти в плей-офф; Дания : выходит в плей-офф только при победе над Австралией;

: выходит в плей-офф только при победе над Австралией; Тунис: выходит в плей-офф при победе над Францией и ничейным результатом между Данией и Австралией.

Группа Е

Оставшиеся матчи: Коста-Рика – Германия (01.12), Япония – Испания (01.12).

Положение команд:

Испания : точно выходит в плей-офф при победе над Японией или ничьей с ней;

: точно выходит в плей-офф при победе над Японией или ничьей с ней; Япония : победа над Испанией на 100% гарантирует выход в плей-офф. Ничья устраивает, если в параллельной встрече тоже случится ничья (но не победа одного из соперников);

: победа над Испанией на 100% гарантирует выход в плей-офф. Ничья устраивает, если в параллельной встрече тоже случится ничья (но не победа одного из соперников); Коста-Рика : победа над Германией и ничья в параллельном матче/поражение Японии. Ничья Коста-Рику тоже устраивает при поражении японцев;

: победа над Германией и ничья в параллельном матче/поражение Японии. Ничья Коста-Рику тоже устраивает при поражении японцев; Германия: устраивает победа над Коста-Рикой при поражении Японии, но важно, чтобы параллельно Япония проиграла Испании.

Группа F

Оставшиеся матчи: Канада – Марокко (01.12), Хорватия – Бельгия (01.12).

Положение команд:

Хорватия : победа над Бельгией или ничья с с ней гарантируют выход дальше;

: победа над Бельгией или ничья с с ней гарантируют выход дальше; Марокко : победа над Канадой гарантирует проход дальше. Ничья принесет путевку в плей-офф при поражении Бельгии в параллельном матче. При ничьей бельгийцев высчитывается разница мячей: марокканцы могут даже пропустить 1-2 гола;

: победа над Канадой гарантирует проход дальше. Ничья принесет путевку в плей-офф при поражении Бельгии в параллельном матче. При ничьей бельгийцев высчитывается разница мячей: марокканцы могут даже пропустить 1-2 гола; Бельгия : победа над Хорватией гарантирует выход в плей-офф. Если будет ничья, то бельгийцы будут надеяться на поражение Марокко с разницей в 4+ гола;

: победа над Хорватией гарантирует выход в плей-офф. Если будет ничья, то бельгийцы будут надеяться на поражение Марокко с разницей в 4+ гола; Канада: вылетела с ЧМ-2022.

Группа G

Оставшиеся матчи: Сербия – Швейцария (02.12), Камерун – Бразилия (02.12).

Положение команд:

Бразилия : вышла в плей-офф;

: вышла в плей-офф; Швейцария : победа над Сербией выводит сборную в плей-офф. Ничья возможна, если только Камерун сыграет вничью в своей встрече – но здесь нужно смотреть на разницу мячей;

: победа над Сербией выводит сборную в плей-офф. Ничья возможна, если только Камерун сыграет вничью в своей встрече – но здесь нужно смотреть на разницу мячей; Камерун : победа над Бразилией и поражение Швейцарии выводят его в плей-офф. Ничья возможна, если Сербия и Швейцария сыграют вничью – но нужно смотреть на разницу в мячах;

: победа над Бразилией и поражение Швейцарии выводят его в плей-офф. Ничья возможна, если Сербия и Швейцария сыграют вничью – но нужно смотреть на разницу в мячах; Сербия: для плей-офф обязательна победа над Швейцарией при ничьей/поражении Камеруна.

Группа H

Оставшиеся матчи: Гана – Уругвай (02.12), Южная Корея – Португалия (02.12).

Положение команд:

Португалия : обеспечила себе путевку в плей-офф;

: обеспечила себе путевку в плей-офф; Гана : нужна победа над Уругваем или ничья. В этом случае она не зависит от результата матча Южной Кореи;

: нужна победа над Уругваем или ничья. В этом случае она не зависит от результата матча Южной Кореи; Южная Корея : выход строго обеспечит победа над Португалией при поражении Ганы;

: выход строго обеспечит победа над Португалией при поражении Ганы; Уругвай: тут нужно обыгрывать Гану и надеяться, что Южная Корея проиграет Португалии, либо сыграет вничью с ней (но здесь будет разница голов).

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Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press