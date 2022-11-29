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    Какие расклады есть перед финальным туром группового этапа ЧМ-2022

    Завершился второй тур группового этапе на чемпионате мира в Катаре. До 2 декабря сборные сыграют еще по одному матчу и определят: кто выйдет дальше, а кто покинет ЧМ. И перед финальным туром есть такая картина в группа.

    Важно: в этом материале учитываются только очевидные ситуации, при которых команды на 100% достигают раунда на вылета. Исходы, которые предполагают разницу забитых и пропущенных мячей, не просчитаны.

    Группа А

    Оставшиеся встречи: Эквадор – Сенегал (29.11), Голландия – Катар (29.11).

    Положение команд:

    • Катар вылетел с ЧМ;
    • Голландия: самая выигрышная позиция, потому что она играет с аутсайдером. При победе не ориентируется ни на кого. При внезапном поражении от Катара ей важна любая потеря очков Сенегала. При крупном поражении от Катара ничья в параллельном матче оставит голландцев третьими;
    • Эквадор: достаточна победа или ничья в матче с Сенегалом;
    • Сенегал: победа над Эквадором пропустит его в плей-офф.

    Группа В

    Оставшиеся встречи: Иран – США (29.11), Уэльс – Англия (29.11).

    Положение команд:

    • Англия: должна набирать минимум одно очко, чтобы не смотреть на соперников;
    • Иран: набирать минимум одно очко, чтобы пройти дальше. Но победа предпочтительнее одного очка, потому что трудности могут возникнуть из-за теоретической победы Уэльса над Англией;
    • США: важно обыграть Иран, чтобы забраться на вторую строчку;
    • Уэльс: тут один вариант: побеждать Англию с ничьей в параллельном матче. Тогда выход будет без вопросов.

    Группа С

    Оставшиеся матчи: Саудовская Аравия – Мексика (30.11), Польша – Аргентина (30.11).

    Положение команд:

    • Польша: устраивает только победа над Аргентиной, если она хочет выйти в плей-офф с первого места. При ничейном результате ей не важен результат параллельной встрече. При поражении – только ничья между Саудовской Аравией и Аргентиной;
    • Аргентина: здесь либо победа над Польшей, либо ничейный результат при победе (разница меньше, чем в 4 мяча) Мексики или ничьи в параллельном матче;
    • Саудовская Аравия: выход в плей-офф при победе над Мексикой;
    • Мексика: выход в плей-офф при победе над Саудовской Аравией и поражении Аргентины.

    Группа D

    Оставшиеся матчи: Австралия – Дания (30.11), Тунис – Франция (30.11).

    Положение команд:

    • Франция: уже вышла в плей-офф;
    • Австралия: нужно обыграть Данию или сыграть с ней вничью, чтобы выйти в плей-офф;
    • Дания: выходит в плей-офф только при победе над Австралией;
    • Тунис: выходит в плей-офф при победе над Францией и ничейным результатом между Данией и Австралией.

    Группа Е

    Оставшиеся матчи: Коста-Рика – Германия (01.12), Япония – Испания (01.12).

    Положение команд:

    • Испания: точно выходит в плей-офф при победе над Японией или ничьей с ней;
    • Япония: победа над Испании на 100% гарантирует выход в плей-офф. Ничья устраивает в случае ничьей в параллельной встрече (но не победы одного из соперников);
    • Коста-Рика: победа над Германией и ничья в параллельном матче/поражение Японии. Ничья Коста-Рику тоже устраивает при поражении японцев;
    • Германия: устраивает победа над Коста-Рикой при поражении Японии, но важно, чтобы параллельно Япония проиграла Испании.

    Группа F

    Оставшиеся матчи: Канада – Марокко (01.12), Хорватия – Бельгия (01.12).

    Положение команд:

    • Хорватия: победа или ничья с Бельгией гарантируют выход дальше;
    • Марокко: победа над Канадой гарантирует проход дальше. Ничья принесет путевку в плей-офф при поражении Бельгии в параллельном матче. При ничьей бельгийцев высчитывается разница мячей: марокканцы могут даже пропустить 1-2 гола;
    • Бельгия: победа над Бельгией гарантирует выход в плей-офф. Если будет ничья, то бельгийцы будут надеяться на поражение Марокко с разницей в 4+ голаж
    • Канада: вылетела с ЧМ-2022.

    Группа G

    Оставшиеся матчи: Сербия – Швейцария (02.12), Камерун – Бразилия (02.12).

    Положение команд:

    • Бразилия: вышла в плей-офф;
    • Швейцария: победа над Сербией выводит сборную в плей-офф. Ничья возможна, если только Камерун сыграет вничью в своей встрече – но здесь нужно смотреть на разницу мячей;
    • Камерун: победа над Бразилией и поражение Швейцарии выводят его в плей-офф. Ничья возможна, если Сербия и Швейцария сыграют вничью – но нужно смотреть на разницу в счете;
    • Сербия: для плей-офф обязательна победа над Швейцарией при ничьей/поражении Камеруна.

    Группа H

    Оставшиеся матчи: Гана – Уругвай (02.12), Южная Корея – Португалия (02.12).

    Положение команд:

    • Португалия: обеспечила себе путевку в плей-офф;
    • Гана: нужна победа над Уругваем или ничья. В этом случае она не зависит от результата матча Южной Кореи;
    • Южная Корея: выход строго обеспечит победа над Португалией при поражении Ганы;
    • Уругвай: тут нужно обыгрывать Гану и надеяться, что Южная Корея проиграет Португалии, либо сыграет вничью с ней (но здесь будет разница голов).

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    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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