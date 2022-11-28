«Ман Сити» и «Барсе» тоже тяжело вскрывать насыщенную оборону». Карпин – о результативности сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что в ноябре команда оба товарищеских матча завершила со счетом 0:0.

– Год назад вы говорили, что настраивать футболистов – это бред и абсурд. Сейчас сборная находится в необычных условиях. Ваша позиция не изменилась?

– Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения.

Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?

– По самоотдаче претензий не было в последних двух матчах?

– Все эти разговоры, будто кто-то не выкладывается, будто нет горящих глаз – с этим абсолютно не согласен.

Если взять матч с Таджикистаном, то только это и было – запредельное желание.

– А чего не хватало в первую очередь?

– Созидания. Нужно понимать, что создавать всегда сложнее, чем разрушать. Так в любой команде. Даже в той, где футболисты годами вместе тренируются.

Возьмите хоть «Манчестер Сити», хоть «Барселону», кого хотите – даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону.

А тут сборная, которая собралась за два дня до матча.

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