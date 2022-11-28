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    Карпин: «Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике.

    «Тренеров почти всегда хейтят? Так происходит во всeм мире. Хейтят, когда команда не побеждает. Когда выиграешь, то всe нормально.

    С Киргизией играли хуже, много моментов допустили у своих ворот, но победили – 2:1. Через день все забыли. Болельщику нужен результат.

    Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное. Не обалдел, а именно балдел», – заявил Карпин.

    • Губерниев говорил о сборной так: «Вы обалдели? Нормально себя чувствуете сейчас? Миллионы зарабатывая в клубах, так играть за сборную!».
    • В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14050

      playsh 46 минут назад

      Губерниев с тех пор балделый ходит,а как спрятался в сутану джина,теперь обалделый в экране торчит.

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