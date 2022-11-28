Сербия забила Камеруну 2 гола за 2 минуты в добавленное к первому тайму время

Сборная Сербии побеждает Камерун в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 (2:1, перерыв)

Сербы проигрывали до 45-й минуты, но забили два гола в течении двух минут в добавленное к первому тайму время. Отличились Страхинья Павлович и Сергей Милинкович-Савич.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Сербия.

Обе сборные стартовали на ЧМ-2022 с поражений.

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