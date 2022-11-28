Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путeвку на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался прогнозировать допуск команды к отбору чемпионата мира 2026 года.

– Сможет ли сборная побороться за место на следующем чемпионате мира или нет?

– Без понятия.

Россия уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.

Команду официально отстранили от участия в квалификации Евро-2024.

Обсуждается возможность перехода сборной в Азиатскую конфедерацию.

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