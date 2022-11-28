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    Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путeвку на ЧМ-2026

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался прогнозировать допуск команды к отбору чемпионата мира 2026 года.

    – Сможет ли сборная побороться за место на следующем чемпионате мира или нет?

    – Без понятия.

    • Россия уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Команду официально отстранили от участия в квалификации Евро-2024.
    • Обсуждается возможность перехода сборной в Азиатскую конфедерацию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18169

      Cleaner 1 час назад

      А Карпин больше двух слов связать не может. Потому и ответы у него такие короткие двухсловные...)

      0
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      Рейтинг: +548

      egor tikhonov > Cleaner 57 минут назад

      а что ему надо было сказать? мы постараемся? он сам не в курсе, что будет в 26 (мож только мы и останемся, или никого((((

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      Рейтинг: +18169

      Cleaner > egor tikhonov 53 минуты назад

      У Карпина ВСЕ интервью двухсложные. Если же он не может связать и двух слов, он отвечает вопросом на вопрос...(

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      Рейтинг: +17192

      Garrincha58 1 час назад

      тренер без команды конечно без понятия

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      Рейтинг: +1302

      Красногвардейчик 1 час назад

      Надо сперва было задать вопрос не ,,смогут,, а ,,дадут ли нашей сборной побороться,,

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