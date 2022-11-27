Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Начал прыгать со спины». Зиньковский назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о драке в матче с «Зенитом».

    «Начали Вильмар Барриос и Квинси Промес, а потом Родригао начал прыгать со спины в Шамара Николсона. Дальше никто ничего не понимал», – сказал спартаковец.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Джикия дал оценку драке «Зенита» и «Спартака» 1
    Абаскаль после драки в матче с «Зенитом» забыл родной язык 1
    Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник» 3
    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11