«Начал прыгать со спины». Зиньковский назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о драке в матче с «Зенитом».

«Начали Вильмар Барриос и Квинси Промес, а потом Родригао начал прыгать со спины в Шамара Николсона. Дальше никто ничего не понимал», – сказал спартаковец.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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