Сычевой прокомментировал возможный трансфер в «Црвену Звезду»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на информацию, что может перейти зимой в «Црвену Звезду».
— Были слухи про «Цревну Звезду». Как этому относитесь?
— Положительно! Я отклонил предложение? Я ничего не знаю. Было ли от них предложение? Там в интернете читайте, ищите информацию, но я пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге».
— А зимой что?
— Зимой будет видно.
— Не исключаете смену клуба?
— Не исключаю, что останусь.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
- Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова