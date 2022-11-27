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    Сычевой прокомментировал возможный трансфер в «Црвену Звезду»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на информацию, что может перейти зимой в «Црвену Звезду».

    — Были слухи про «Цревну Звезду». Как этому относитесь?

    — Положительно! Я отклонил предложение? Я ничего не знаю. Было ли от них предложение? Там в интернете читайте, ищите информацию, но я пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге».

    — А зимой что?

    — Зимой будет видно.

    — Не исключаете смену клуба?

    — Не исключаю, что останусь.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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