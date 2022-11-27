Таинственное исчезновение кипера Марокко: исполнил гимн перед матчем, но его место в воротах занял запасной вратарь

Яссин Буну – основной вратарь сборной Марокко. И он готовился к матчу против Бельгии: вышел на разминку и спел гимн Марокко. А потом пропал.

Смотрите такую закономерность. Во время исполнения гимна ТВ-камеры сначала показали второго вратаря Мунира, который сидит в запасе:

Потом камера перешла к показу основного состава, и там был Буну:

Но перед самым матчем произошла замена: место в воротах занял Мунир. Сборная Марокко просто объяснила эту ситуацию: «Мунир сменит Яссина Буну на воротах». Никаких подробностей не было.

Зато есть инсайды: французские медиа пишут, что все дело в травме Буну, полученной еще на тренировке за день перед матчем. Разминка усугубила самочувствие Буну – и он ушел на замену после исполнения гимна.

Марокканцы убрали Буну, но это не отобразилось на числе замен команды во время матча. Официально замена произведена до начала встречи, что считается плановым ходом.

Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»