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    Кубок России. «Ростов» победил «Ахмат» (3:0). «Оренбург» уступил «Динамо» (0:1) и вылетел из турнира

    «Динамо» в шестом туре группового этапа Кубка России победило «Оренбург». Гол у Дениса Макарова.

    Москвичи финишировали в группе первыми. «Оренбург» занял последнее место и вылетел из турнира.

    В другой встрече группы «Ростов» разгромил «Ахмат». Обе команды наряду с «Динамо» продолжат выступление в весенней части Кубка России.

    Россия. Кубок. Группа С. 6-й тур

    Динамо (Москва) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Макаров, 70.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лангович, 17; 2:0 – Комличенко, 42; 3:0 – Голенков, 86.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2048

      nominum 52 секунды назад

      Щетинин просто молодчага. В этой игре был лучшим. Как когда-то Сергей Андреев ( № 8), так сегодня Щетинин сыграл как два Андреева. И номер его 88.

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      Рейтинг: +51634

      MaxRnD 6 минут назад

      Так, видать, Валеру в прошлом кубковом матче молодой вратарь "впечатлил", что сегодня он на ворота поставил подстреленного Песьякова (на уколах и с растяжением связок голеностопа)

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