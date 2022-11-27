Кубок России. «Ростов» победил «Ахмат» (3:0). «Оренбург» уступил «Динамо» (0:1) и вылетел из турнира

«Динамо» в шестом туре группового этапа Кубка России победило «Оренбург». Гол у Дениса Макарова.

Москвичи финишировали в группе первыми. «Оренбург» занял последнее место и вылетел из турнира.

В другой встрече группы «Ростов» разгромил «Ахмат». Обе команды наряду с «Динамо» продолжат выступление в весенней части Кубка России.

Россия. Кубок. Группа С. 6-й тур

Динамо (Москва) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Макаров, 70.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лангович, 17; 2:0 – Комличенко, 42; 3:0 – Голенков, 86.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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