Кубок России. «Ростов» победил «Ахмат» (3:0). «Оренбург» уступил «Динамо» (0:1) и вылетел из турнира

«Динамо» в шестом туре группового этапа Кубка России победило «Оренбург». Гол у Дениса Макарова.
Москвичи финишировали в группе первыми. «Оренбург» занял последнее место и вылетел из турнира.
В другой встрече группы «Ростов» разгромил «Ахмат». Обе команды наряду с «Динамо» продолжат выступление в весенней части Кубка России.
Россия. Кубок. Группа С. 6-й тур
Динамо (Москва) – Оренбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Макаров, 70.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лангович, 17; 2:0 – Комличенко, 42; 3:0 – Голенков, 86.
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Источник: Бомбардир.ру