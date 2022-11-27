«Его таланты преувеличены». Агент Смирнов призвал к отставке Талалаева из «Торпедо»

Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, вратаря «Байера» Андрея Лунева) считает, что «Торпедо» должно уволить главного тренера Андрея Талалаева.

«Торпедо» нужно уволить Талалаева.

Его тренерские таланты преувеличены.

Талалаев не поможет «Торпедо», кем бы оно не укрепилось. Для меня это очевидно. Много амбиций и гонора, мало сути и ноль футбола. И это уже рука Талалаева. Вместо того, чтобы подарить пришедшим в холод праздник, решил сыграть на результат, прервать беспроигрышную серию «Урала», реализовать свои амбиции. И это в той игре, которая для обеих команд ничего не решала с турнирной точки зрения», – написал Смирнов.

Накануне в 6-м туре группового этапа Кубка России «Торпедо» уступило «Уралу» (1:2).

Талалаев принял клуб в октябре.

«Торпедо» идет в РПЛ последним с одной победой в сезоне.

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