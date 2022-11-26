«Отличный парень!». Щесны охарактеризовал Аршавина

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил бывшего партнера по «Арсеналу» Андрея Аршавина.

– Помните ли Аршавина, который играл в «Арсенале»?

– Помню!

– Что можете сказать о нем?

– Хороший игрок, отличный парень! Мы проводили несколько дней вместе. Очень нравилось, как он играет.

– Некоторые говорили, что он был ленивым на тренировках?

– Я так не думаю.

Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.

В 105 матчах в АПЛ Аршавин забил 23 гола.

Сейчас Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита».

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