Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Отличный парень!». Щесны охарактеризовал Аршавина

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил бывшего партнера по «Арсеналу» Андрея Аршавина.

    — Помните ли Аршавина, который играл в «Арсенале»?

    — Помню!

    — Что можете сказать о нем?

    — Хороший игрок, отличный парень! Мы проводили несколько дней вместе. Очень нравилось, как он играет.

    — Некоторые говорили, что он был ленивым на тренировках?

    — Я так не думаю.

    • Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
    • В 105 матчах в АПЛ Аршавин забил 23 гола.
    • Сейчас Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Аршавин оценил решение «Сочи» назначить Бердыева на пост главного тренера 1
    Аршавин: «У сборной Нидерландов нет идей – играют как придется»
    Аршавин: «Магуайр потопит сборную Англии на ЧМ-2022»
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11