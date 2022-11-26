Кокорин опубликовал фото единоборства с Месси

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин опубликовал в социальной сети фото своего единоборства с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Память», – так подписал кадр Кокорин.

Это фото с товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), который состоялся в ноябре 2017 года.

Это был предпоследний матч Кокорина за сборную.

Месси сейчас выступает на ЧМ-2022.

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