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    Кокорин опубликовал фото единоборства с Месси

    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин опубликовал в социальной сети фото своего единоборства с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

    «Память», – так подписал кадр Кокорин.

    • Это фото с товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), который состоялся в ноябре 2017 года.
    • Это был предпоследний матч Кокорина за сборную.
    • Месси сейчас выступает на ЧМ-2022.

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    Источник: Бомбардир.ру

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