«Мужчина решил освежиться». Быстров искупался в -10

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сегодня был на рыбалке.
По ходу отдыха Быстров искупался в водоеме и выложил видео. На улице было -10 градусов.
- Быстров сначала запустил в телеграме опрос, стоит ли ему идти купаться, а потом пошел в воду.
- Сейчас Быстров работает экспертом на «Матч ТВ».
- Быстров – бронзовый призер Евро-2008.
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Источник: Бомбардир.ру