«Мужчина решил освежиться». Быстров искупался в -10

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сегодня был на рыбалке.

По ходу отдыха Быстров искупался в водоеме и выложил видео. На улице было -10 градусов.

Быстров сначала запустил в телеграме опрос, стоит ли ему идти купаться, а потом пошел в воду.

Сейчас Быстров работает экспертом на «Матч ТВ».

Быстров – бронзовый призер Евро-2008.

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