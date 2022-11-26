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    «Мужчина решил освежиться». Быстров искупался в -10

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сегодня был на рыбалке.

    По ходу отдыха Быстров искупался в водоеме и выложил видео. На улице было -10 градусов.

    • Быстров сначала запустил в телеграме опрос, стоит ли ему идти купаться, а потом пошел в воду.
    • Сейчас Быстров работает экспертом на «Матч ТВ».
    • Быстров – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      MDAR 31 минуту назад

      А почему в -10 вода не замёрзла???

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