Аргентина – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Аргентины и Мексики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом 16 раз: 10 побед аргентинцев, одна – за мексиканцами.

В игре 1-го тура Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0)

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Коэффициенты:

Победа Аргентины – 1.60

Ничья – 4.30

Победа Мексики – 7.50

Рекомендуемая ставка: победа Аргентины

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