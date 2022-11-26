Аргентина – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Аргентины и Мексики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Команды встречались друг с другом 16 раз: 10 побед аргентинцев, одна – за мексиканцами.
В игре 1-го тура Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0)
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Рекомендуемая ставка: победа Аргентины
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Стартовый состав на матч Аргентина – Мексика
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Источник: «Бомбардир»