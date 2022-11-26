Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Мексика: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Мексики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Аргентина проиграла в матче 1-го тура Саудовской Аравии (1:2), Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

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Встреча состоится в субботу, 26 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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