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    Аргентина – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Мексики.

    Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Отаменди, Лис. Мартинес, Акунья, Де Пауль, Родригес, МакАллистер, Месси, Лаут. Мартинес, Ди Мария.

    Мексика: Очоа, Монтес, Араухо, Морено, Гальярдо, Альварес, Эррера, Гуардадо, Чавес, Лосано, Вега.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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