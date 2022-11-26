Аргентина – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Мексики.

Аргентина: Э. Мартинес, Монтиэль, Отаменди, Лис. Мартинес, Акунья, Де Пауль, Родригес, МакАллистер, Месси, Лаут. Мартинес, Ди Мария.

Мексика: Очоа, Монтес, Араухо, Морено, Гальярдо, Альварес, Эррера, Гуардадо, Чавес, Лосано, Вега.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

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Прогноз на матч Аргентина – Мексика

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