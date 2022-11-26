Головин ответил, смотрит ли он матчи ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, следит ли он за чемпионатом мира в Катаре.
«Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удаeтся посмотреть», – заявил Головин.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
- Россия не попала на чемпионат мира по неспортивному принципу.
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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
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Источник: «Чемпионат»