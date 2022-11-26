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    В РПЛ положительно оценили новый формат Кубка России

    Президент РПЛ Александр Алаев доволен новым форматом Кубка России – с групповым этапом для всех клубов лиги.

    — Как вам формат Кубка России? Каким он должен быть, когда Россия вернется во все официальные соревнования УЕФА?

    — Первый опыт Кубка России, первый путь РПЛ. Предварительно можно подводить итоги — я доволен. Когда мы начинали это обсуждать, у нас было поставлено две задачи: клубы должны получить игровую практику и деньги. Обе задачи были решены. Я много общался с тренерами. Определенная ротация на матчах Кубка была. Но тренеры оценивают формат позитивно, они посмотрели футболистов, использовали возможность предоставить время тем, кто играет меньше. Было и много боевых матчей с составами.

    У трансляций хорошие рейтинги, мы это отмечали. Первый раз получится, что клубы сыграют по 23 игры. И вы прекрасно знаете про деньги. Дальше надо смотреть. Мне кажется, не все понимают, что такое double-elimination, и как это будет работать в весенних стадиях. Дальше — мы не понимаем, вернемся мы в еврокубки или нет. Мы обсуждали голландские реформы, Hypercube. Если бы тогда сказали про double-elimination, ряд руководителей бы не поняли. Но сейчас мы поменяли ситуацию. Это реально революционные изменения. Мы сломали стереотип, принципиально поменяли систему. Это можно адаптировать.

    • В эти выходные групповой этап завершится.
    • Новый формат Кубка России был призван заполнить пустоты в календаре, связанные с отсутствием еврокубков.
    • Финал турнира пройдет в «Лужниках» в июне.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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