Червиченко: «Я не восхищаюсь Роналду. Мне больше нравится Месси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

37-летний нападающий в четверг забил Гане (3:2).

Он стал первым игроком в истории с голами на 5 разных ЧМ.

«Роналду – один из величайших футболистов нынешних времeн. Но лично я им не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси – просто в плане восприятия.

Мне кажется, что Роналду и португальцам теперь будет сложнее. Все видели придуманный пенальти в матче с Ганой. Не очень понятно, почему судья не пошeл смотреть VAR.

Думаю, что не очень большой, но скандал будет. В следующих эпизодах ему будет доставаться больше, а свистеть на нeм будут меньше», – заявил Червиченко.

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