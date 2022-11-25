Семин назвал две сборные, которые впечатлили его в первом туре ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого тура группового этапа ЧМ-2022.
«В первом туре огромное впечатление на меня произвели сборная Саудовской Аравии и сборная Испании. Не знаю, смогут ли испанцы выиграть чемпионат мира в Катаре, но они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы.
В Бразилии очень много ярких молодых футболистов, которые в состоянии давать результат. Там собраны игроки высокого уровня.
Какую сборную поддерживаю? Я просто смотрю футбол и наслаждаюсь игрой», – сказал Семин.
- Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1).
- Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
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Источник: «РБ Спорт»