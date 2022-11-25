Стали известны стартовые составы Уэльса и Ирана на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Рэмзи, Робертс, Ампаду, Мур, Бэйл.

Иран: Х. Хоссейни, Хаджисафи, Мохаммади, Пуралиганжи, М. Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Голизаде, Нуроллахи, Тареми, Азмун.

Игра пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» в Эр-Райяне.

Начало – в 13:00 мск.

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Прогноз на матч Уэльс – Иран

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