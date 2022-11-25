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    Радченко назвал лучшего молодого игрока года в России

    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко считает полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова лучшим молодым футболистом года в России.

    — Назвал бы лучшим молодым игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи», хотя о нем раньше почти никто не знал. Видно, что Кирилл мощный игрок, неплохо действует в опорной зоне. Это открытие чемпионата.

    — Кравцов — это будущее «Зенита»?

    — Все может быть. Главное, чтобы голова была на месте. Видно, что у молодых игроков голова кружится, потом они теряются, либо вообще заканчивают карьеру. Кириллу надо очень много работать. Потенциал у него есть. Надеюсь, он вернется в Санкт-Петербург и принесет пользу «Зениту».

    • 20-летний Кравцов стоит 800 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Кравцова 12 матчей.
    • «Сочи» летом купил Кравцова у «Зенита» за 835 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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