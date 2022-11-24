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    Глебов: «На «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч, а в прошлом году было под 40. Это ужасно видеть»

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о Fan ID.

    — На фоне ажиотажа, который был вокруг сборной в Таджикистане — печалит, что у нас не скоро будут аншлаги — в частности, из-за Fan ID?

    — Очень печалит. Вы же видели: у нас на Кубок в среду с «Оренбургом» пришло около 30 тысяч человек.

    Когда на «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч — это ужасно ведь. А в прошлом году было под 40 тысяч. Когда приехали в Таджикистан, и болельщики там начали кричать и греметь, я поймал себя на мысли, что давно такого не слышал.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51402

      MaxRnD 15 минут назад

      Надо было фанайди с Москвы и Питера внедрять. К этому времени давно бы уже отменили эту х..ту и забыли. А так перестали люди где-то на периферии на футбол ходить, да и хер бы на них, в центре-то всё хорошо

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