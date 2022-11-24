Глебов: «На «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч, а в прошлом году было под 40. Это ужасно видеть»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о Fan ID.

— На фоне ажиотажа, который был вокруг сборной в Таджикистане — печалит, что у нас не скоро будут аншлаги — в частности, из-за Fan ID?

— Очень печалит. Вы же видели: у нас на Кубок в среду с «Оренбургом» пришло около 30 тысяч человек.

Когда на «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч — это ужасно ведь. А в прошлом году было под 40 тысяч. Когда приехали в Таджикистан, и болельщики там начали кричать и греметь, я поймал себя на мысли, что давно такого не слышал.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию