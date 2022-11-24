Ондуа: «Жаль «Локомотив». Надеюсь, они снова встанут на ноги»

Воспитанник «Локомотива» и полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о результатах столичного клуба.

«Я, как и любой российский болельщик, слежу за российским чемпионатом. Мне просто жаль, что команда, в которой я вырос, сейчас на такой позиции.

Но я буду верить, что эта ситуация пройдет, что дальше они встанут на ноги снова. Что касается предложений из «Локомотива», то их пока не было», – сказал Ондуа.

Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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