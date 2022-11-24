Португалия и Гана назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Португалия: Кошта, Диаш, Геррейру, Канселу, Перейра, Невеш, Фернандеш, Отавио, Силва, Фелиш, Роналду.

Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Пати, Андре Айю, Баба Абдул, Амарти, Вильямс, Кудус, Абдул Самед, Джику, Сейду.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игра пройдет в Дохе на стадионе «974». Начало – в 19:00 по Москве.

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Прогноз на матч Португалия – Гана

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