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    Португалия – Гана: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Португалия и Гана назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Португалия: Кошта, Диаш, Геррейру, Канселу, Перейра, Невеш, Фернандеш, Отавио, Силва, Фелиш, Роналду.

    Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Пати, Андре Айю, Баба Абдул, Амарти, Вильямс, Кудус, Абдул Самед, Джику, Сейду.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Игра пройдет в Дохе на стадионе «974». Начало – в 19:00 по Москве.

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 24 ноября

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    Источник: Бомбардир.ру

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