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    Португалия – Гана прогноз на матч чемпионата мира 2022

    Сборные Португалии и Ганы сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Сборные играли друг с другом один раз: на ЧМ-2014 португальцы выиграли со счетом 2:1, а Криштиану Роналду забил победный гол.

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    Коэффициенты:

    • Победа Португалии – 1.40
    • Ничья – 4.70
    • Победа Ганы – 9.0

    Рекомендуемая ставка: Победа Португалии, Роналду забьет – Да

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    Где смотреть матч Португалия – Гана

    Источник: «Бомбардир»

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