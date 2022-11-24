Португалия – Гана прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Португалии и Ганы сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Сборные играли друг с другом один раз: на ЧМ-2014 португальцы выиграли со счетом 2:1, а Криштиану Роналду забил победный гол.
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Рекомендуемая ставка: Победа Португалии, Роналду забьет – Да
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Стартовые составы на матч Португалия – Гана
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Источник: «Бомбардир»