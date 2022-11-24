Португалия – Гана прогноз на матч чемпионата мира 2022

Сборные Португалии и Ганы сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 24 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборные играли друг с другом один раз: на ЧМ-2014 португальцы выиграли со счетом 2:1, а Криштиану Роналду забил победный гол.

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Коэффициенты:

Победа Португалии – 1.40

Ничья – 4.70

Победа Ганы – 9.0

Рекомендуемая ставка: Победа Португалии, Роналду забьет – Да

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