Ари предположил, чем сборная Сербии может удивить Бразилию

Экс-футболист сборной России Ари поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

«Это будет очень сложная игра, но я верю, что Бразилия победит! Сейчас в сборной много молодых и быстрых игроков с прекрасным индивидуальный мастерством, которое будет иметь большое значение.

Да, Бразилия является фаворитом группы, но на практике мы знаем, что на чемпионате мира все может случиться. Сборная Аргентины тоже является фаворитом, но посмотрите, что произошло против Саудовской Аравии!

Сербия очень компактная команда, они захотят пойти в контратаку, это может удивить Бразилию», – сказал Ари.

Матч состоится в четверг в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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