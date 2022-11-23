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    «Плохому танцору сами знаете что мешает». Пиняев – после победы над «Спартаком»

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Спартаком» в пятом туре группового этапа Кубка России (2:1).

    «Рады, что получилось победить в такой непростой погоде и ситуации. Эти три очка очень важны сейчас. Действительно, на поле не так хорошо было видно, но плохому танцору сами знаете что мешает. Мы, футболисты, должны уметь сориентироваться в любых условиях и играть для болельщиков и приносить результат», – сказал Пиняев.

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    Источник: Metaratings

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