«Плохому танцору сами знаете что мешает». Пиняев – после победы над «Спартаком»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Спартаком» в пятом туре группового этапа Кубка России (2:1).

«Рады, что получилось победить в такой непростой погоде и ситуации. Эти три очка очень важны сейчас. Действительно, на поле не так хорошо было видно, но плохому танцору сами знаете что мешает. Мы, футболисты, должны уметь сориентироваться в любых условиях и играть для болельщиков и приносить результат», – сказал Пиняев.

«Спартак» прервал серию из 11 матчей без поражений.

Команда лидирует в группе Кубка России.

«Крылья Советов» поднялись на 2-ю строчку.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира