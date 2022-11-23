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    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после матча Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2).

    «По этому матчу всe просто – это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе. Ошибка при первом голе невынужденная. Маслов находился вне поля, мы прессинговали вратаря. Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» прервал серию из 11 матчей без поражений.
    • Команда лидирует в группе Кубка России.
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Зенит» (27 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      SuperPav11 6 минут назад

      Абаскаль лишний раз доказал что он физрук

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