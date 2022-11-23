Президент «Оренбурга»: «В ситуации с Сычевым идет агентская игра. Я с этими вопросами быстро разбираюсь, я профессиональный чекист»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», поговорил о скором возможном трансфере своего форварда Владимира Сычевого.

— Не стоит излишне мусолить все эти вопросы о каком-то большом интересе. Я благодарен тем футбольным специалистам, которые говорят: «Володя, ты не спеши, поиграй, наберись опыта, сделай имя». Зачем ему куда-то сейчас идти? Но Сычевого упорно выталкивают. Это в конечном итоге может просто помешать ему. Он очень способный человек и все голы Володи были именно трудовыми. Разговоры про «Црвены Звезды» излишни. Мы владеем информацией, интерес сербов никак не подтверждается. Играют агенты.

Зачем это делают? Я мог бы много рассказать. Вокруг этой истории наросло слишком много нелепого, ненужного, основанного на желании присоседиться, заработать. Я профессиональный чекист и со всеми этими вопросами быстро разбираюсь. Увидел много наносного, что мешает Володе.

— Не боитесь, что во второй половине сезона Сычевой может выступить не так ярко и летом «Оренбург» уже не сможет продать его по зимним расценкам?

— Мы ничего не боимся. Мы знаем его реальную цену. Пусть он сам разберется, что ему надо, а мы поможем. Я лично ему помогу. Я во всем разобрался, знаю, что ему надо сделать. У него слишком много советчиков.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

В ноябре Сычевой продлил контракт с «Оренбургом».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира