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    Игрок сборной Марокко: «У Головина огромный потенциал. Он может играть в «Ливерпуле» и «Челси»

    Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Софьян Буфал высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

    «Головин очень хороший игрок. Нравится стиль его игры. Надеюсь, у него будет классный сезон в «Монако». Он может играть в клубах уровня «Ливерпуля», «Челси», ведь у него огромный потенциал», – сказал Буфал.

    • Головин забил 3 гола и отдал 3 ассита в 14 матчах сезона Лиги 1.
    • Он сделал голевые действия в каждом из трех последних матчах чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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