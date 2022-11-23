Игрок сборной Марокко: «У Головина огромный потенциал. Он может играть в «Ливерпуле» и «Челси»

Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Софьян Буфал высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин очень хороший игрок. Нравится стиль его игры. Надеюсь, у него будет классный сезон в «Монако». Он может играть в клубах уровня «Ливерпуля», «Челси», ведь у него огромный потенциал», – сказал Буфал.

Головин забил 3 гола и отдал 3 ассита в 14 матчах сезона Лиги 1.

Он сделал голевые действия в каждом из трех последних матчах чемпионата.

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