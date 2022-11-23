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    Орлов объяснил невызов Промеса на ЧМ-2022: «Квинси хорош для нашего футбола. А он в четвертом десятке рейтинга»

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес не попал в заявку сборной Голландии на ЧМ-2022.

    «Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал.

    Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта, который забил головой (Коди Гакпо – прим. «Бомбардира»). Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет.

    Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете, в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвертом. А может быть, даже и ниже», — сказал Орлов

    • Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      SuperPav11 2 минуты назад

      Квинси достаточно хорошь для этого чемпионата мира

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      Рейтинг: +18001

      Cleaner 11 минут назад

      Орлов, что за пургу гонишь???

      0
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      Рейтинг: +616

      somn 34 минуты назад

      Судя по игре некоторых команд на ЧМ, Промес явно не затерялся бы.

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      Рейтинг: +12189

      Алексей З 36 минут назад

      Почему глашатый Газпрома обсуждает Промеса ?
      Можно подумать на бразильцев Питера есть спрос , а они подороже Антохи.

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      Рейтинг: +1053

      Эном айс > Алексей З 27 минут назад

      Во первых, "глашатАй", во вторых ..он давно и шут, и юродивый в родных палатах.

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