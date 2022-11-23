Ди Мария: «Аргентина попала в ловушку Саудовской Аравии»

Игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче ЧМ-2022.

«Мы попали в их ловушку, в офсайдную ловушку. Важно продолжать работать», – сказал аргентинец.

Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

Аргентина выиграла ЧМ в 1978 и 1986 годах.

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Расписание матчей ЧМ-2022 на 23 ноября

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