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    Ди Мария: «Аргентина попала в ловушку Саудовской Аравии»

    Игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче ЧМ-2022.

    «Мы попали в их ловушку, в офсайдную ловушку. Важно продолжать работать», – сказал аргентинец.

    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).
    • Аргентина единственный раз выиграла ЧМ в 1986 году.

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    Расписание матчей ЧМ-2022 на 23 ноября

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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