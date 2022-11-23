Глушаков: «Фиг его знает, будет ли вообще футбол в России»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков усомнился в дальнейшем существовании футбола в России.

— Несколько дней назад вы опубликовали фотографию в футболке сборной России. Вам 35 лет, вы верите, что еще сыграете за национальную команду?

— Не знаю даже. У нас в стране все может быть. Сегодня играешь, завтра нет, послезавтра тренируешь, а потом — нет. Не знаю, что произойдет в будущем. Будет ли вообще футбол в России? Фиг его знает. У меня есть желание играть за сборную, но это уже не от меня все зависит. Это решаю не я.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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