Оздоев: «Поиграв в Турции, могу сказать, что в России не самое худшее судейство»

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил судейство в России и Турции.

– С судьями здесь много не поговоришь.

– Сразу карточку дают?

– Нет. Просто у них другое судейство.

Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство.

Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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