Оздоев: «Поиграв в Турции, могу сказать, что в России не самое худшее судейство»

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил судейство в России и Турции.
– С судьями здесь много не поговоришь.
– Сразу карточку дают?
– Нет. Просто у них другое судейство.
Поиграв в Турции, я могу сказать, что в России не самое худшее судейство.
- Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
- В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.
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Источник: Sport24