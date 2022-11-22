Кубок России. «Сочи» победил «Торпедо» по пенальти, но вылетел из турнира

«Сочи» обыграл «Торпедо» по пенальти в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Сочинцы оказались точнее в серии послематчевых пенальти.

«Сочи», несмотря на победу, досрочно занял последнее место в группе и вылетел из турнира.

Россия. Кубок. 5-й тур. Группа D

Торпедо (Москва) – Сочи – 1:1 (0:0, 2:4 – по пенальти)

Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 51; 1:1 – Караев, 56.

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