Кубок России. «Сочи» победил «Торпедо» по пенальти, но вылетел из турнира

«Сочи» обыграл «Торпедо» по пенальти в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Сочинцы оказались точнее в серии послематчевых пенальти.
«Сочи», несмотря на победу, досрочно занял последнее место в группе и вылетел из турнира.
Россия. Кубок. 5-й тур. Группа D
Торпедо (Москва) – Сочи – 1:1 (0:0, 2:4 – по пенальти)
Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 51; 1:1 – Караев, 56.
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Источник: Бомбардир.ру