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    Камоцци: «Промес не поехал на ЧМ-2022, потому что играет в РПЛ. Это политический момент»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал невызов полузащитника Квинси Промеса в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

    «Думаю, Промес не поехал на чемпионат мира, потому что играет в российском чемпионате. Это политический момент, не имеющий никакого отношения к футболу», — сказал Камоцци.

    • Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12179

      Алексей З 10 минут назад

      Наверно всё же это за другие "грехи".
      Барриос и Ловрен тут.

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      Рейтинг: +98996

      sv1969 12 минут назад

      Промес не поехал бы на турнир играй даже в Антарктиде!

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