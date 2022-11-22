Камоцци: «Промес не поехал на ЧМ-2022, потому что играет в РПЛ. Это политический момент»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал невызов полузащитника Квинси Промеса в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

«Думаю, Промес не поехал на чемпионат мира, потому что играет в российском чемпионате. Это политический момент, не имеющий никакого отношения к футболу», — сказал Камоцци.

Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).

Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

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