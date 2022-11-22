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    Оздоев заявил, что ни разу не виделся с Дзюбой в Турции

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.

    — С Дзюбой в Турции удалось увидеться?

    — Нет. Он переехал в Адану, я в Стамбул. Но мы общаемся. Связь не теряем. Я со многими парнями из «Зенита» связь не теряю. Мы же провели пять лет вместе.

    • Несколько недель назад Дзюба покинул «Адана Демирспор».
    • К Дзюбе есть интерес за пределами России.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Sport24

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