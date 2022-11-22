Оздоев заявил, что ни разу не виделся с Дзюбой в Турции

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.
— С Дзюбой в Турции удалось увидеться?
— Нет. Он переехал в Адану, я в Стамбул. Но мы общаемся. Связь не теряем. Я со многими парнями из «Зенита» связь не теряю. Мы же провели пять лет вместе.
- Несколько недель назад Дзюба покинул «Адана Демирспор».
- К Дзюбе есть интерес за пределами России.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: Sport24