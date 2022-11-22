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    Оздоев: «При Семине невозможно было представить, чтобы «Локомотив» проиграл «Зениту» 0:5»

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев поговорил о двух своих предыдущих клубах: «Зените» и «Локомотиве».

    — Как тебе нынешний «Зенит»? Он такой сильный или чемпионат такой слабый?

    — «Зенит» всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча Семина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локомотива» 5:0.

    С другой стороны, появляется много молодых перспективных футболистов. И при должном подходе через два-три года мы можем получить 20 хороших обученных игроков.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4727

      ААМ 9 минут назад

      Что вспоминать дела давно минувших дней.

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