Азмун рассказал о своей физической готовности после разгрома от Англии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун ответил, когда он будет готов играть в полную силу.

«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо», – сказал экс-футболист «Зенита».

Сегодня иранцы были разгромлены Англией – 2:6.

Азмун вышел на замену на 77-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ Иран сыграет с Уэльсом (25 ноября).

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