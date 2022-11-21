Азмун рассказал о своей физической готовности после разгрома от Англии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун ответил, когда он будет готов играть в полную силу.
«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо», – сказал экс-футболист «Зенита».
- Сегодня иранцы были разгромлены Англией – 2:6.
- Азмун вышел на замену на 77-й минуте.
- Во 2-м туре группового этапа ЧМ Иран сыграет с Уэльсом (25 ноября).
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Источник: Sport24