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    Азмун рассказал о своей физической готовности после разгрома от Англии на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун ответил, когда он будет готов играть в полную силу.

    «Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо», – сказал экс-футболист «Зенита».

    • Сегодня иранцы были разгромлены Англией – 2:6.
    • Азмун вышел на замену на 77-й минуте.
    • Во 2-м туре группового этапа ЧМ Иран сыграет с Уэльсом (25 ноября).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2155

      kvm 22 минуты назад

      это тебе не со шлюбой по раздевалкам прижиматься...

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