«Клянусь своими детьми». Роналду готов провести ЧМ-2022 без голов ради победы сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, хочет ли он побить рекорд Эйсебио по числу голов на финальных этапах чемпионата мира в составе сборной Португалии.
«Было бы здорово побить рекорд Эйсебио, но это не занимает мои мысли. Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми», – сказал Роналду.
- ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: A Bola