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    «Клянусь своими детьми». Роналду готов провести ЧМ-2022 без голов ради победы сборной Португалии

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, хочет ли он побить рекорд Эйсебио по числу голов на финальных этапах чемпионата мира в составе сборной Португалии.

    «Было бы здорово побить рекорд Эйсебио, но это не занимает мои мысли. Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми», – сказал Роналду.

    • ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12120

      DeStar 37 минут назад

      ну так логично в принципе. такой титул важнее)
      я думаю роналду, как и многие другие, даже сказали бы - я готов ни разу не выйти на поле и сидеть на скамейке, а медальку получить)

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