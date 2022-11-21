«Клянусь своими детьми». Роналду готов провести ЧМ-2022 без голов ради победы сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, хочет ли он побить рекорд Эйсебио по числу голов на финальных этапах чемпионата мира в составе сборной Португалии.

«Было бы здорово побить рекорд Эйсебио, но это не занимает мои мысли. Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми», – сказал Роналду.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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