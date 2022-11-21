Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кейн наденет повязку One Love, несмотря на запрет ФИФА

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн собирается нарушить запрет ФИФА. Он намерен поддержать ЛГБТ-сообщество на чемпионате мира в Катаре.

    Форвард «Тоттенхэма» заявил, что наденет повязку One Love в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.

    «Мы, как команда, ясно высказали свою позицию. После этого наша футбольная ассоциация обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится.

    Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать эту повязку», – сказал Кейн.

    • Англия сыграет с Ираном сегодня в 16:00 мск.
    • Есть риск, что капитана англичан удалят с поля за повязку One Love.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022. Четверо – из сборной Англии
    ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить на ЧМ-2022 капитанскую повязку One Love против дискриминации 2
    Кейн: «Англия едет на чемпионат мира, чтобы выиграть его» 2
    Источник: Sky Sports News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1538

      jek718875 39 минут назад

      Вот это п***р, так п***р,ничего не боится,до этой новости думал, что он футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +693

      Suvorov51 45 минут назад

      Вот уж не думал, что он так за них переживает, возможно сам чем то повязан с ними, но в любом случае нужно уважать страну организатора(хозяйку) чемпионата, а то что в гейропе все сдвинулись на почве жопы, это заметно при любом моменте они говорят только о П.И.Д.Е.Р.А.С.Т.А.Х.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5908

      subbotaspartak 48 минут назад

      Приехать в Англию и выйти с карикатурой на королеву... тьфу... на короля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10819

      alp 1 час назад

      п...р, б...ть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      wrenorahackim 1 час назад

      Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe --------- https://min.lc/vmotion

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16251

      Barmaleushka 2 часа назад

      Вот ведь упёртый п..ор !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      Sergh4 2 часа назад

      Удалять сразу нужно этого пропагандиста-пид..са!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Baggio1986 2 часа назад

      Походу он тоже пидорок

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16550

      Fusballer 2 часа назад

      Герой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10765

      R_a_i_n 2 часа назад

      Вообще то в Катаре есть закон, по которому за такие действия можно присесть в тюрьму. Кейн это понимает и целенаправленно собирается нарушить этот закон. Если судья покажет жк, Кейн будет обязан привести экипировку в надлежащий вид либо удален с поля. Поглядим.

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11