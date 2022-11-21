Кейн наденет повязку One Love, несмотря на запрет ФИФА

Вот это п***р, так п***р,ничего не боится,до этой новости думал, что он футболист
Капитан сборной Англии Гарри Кейн собирается нарушить запрет ФИФА. Он намерен поддержать ЛГБТ-сообщество на чемпионате мира в Катаре.
Форвард «Тоттенхэма» заявил, что наденет повязку One Love в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.
«Мы, как команда, ясно высказали свою позицию. После этого наша футбольная ассоциация обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится.
Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать эту повязку», – сказал Кейн.
- Англия сыграет с Ираном сегодня в 16:00 мск.
- Есть риск, что капитана англичан удалят с поля за повязку One Love.
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