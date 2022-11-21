Кейн наденет повязку One Love, несмотря на запрет ФИФА

Капитан сборной Англии Гарри Кейн собирается нарушить запрет ФИФА. Он намерен поддержать ЛГБТ-сообщество на чемпионате мира в Катаре.

Форвард «Тоттенхэма» заявил, что наденет повязку One Love в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.

«Мы, как команда, ясно высказали свою позицию. После этого наша футбольная ассоциация обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится.

Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать эту повязку», – сказал Кейн.

Англия сыграет с Ираном сегодня в 16:00 мск.

Есть риск, что капитана англичан удалят с поля за повязку One Love.

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