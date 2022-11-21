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    «Стал гиперпрофессионален». Слуцкий оценил прогресс Хвичи после перехода в «Наполи»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Хвича сейчас стал гиперпрофессионален: он нанял индивидуального физиотерапевта, который был в «Рубине». Он понял, что конкретно может ему помешать.

    Я понимал, что всe будет зависеть от старта. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел.

    Я понимал, что первые игры он будет недорабатывать в обороне. Видел: как только становился комфортный счeт, Лучано Спаллетти сразу Хвичу убирал, ведь нужно было сдерживать.

    Но с каждой игрой у Кварацхелии и оборонительные качества усиливались, и он выдерживал больший объeм, пошла уверенность.

    Он так отыгрывает все эпизоды с такой наглостью, в хорошем смысле этого слова», – сказал Слуцкий.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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