«Стал гиперпрофессионален». Слуцкий оценил прогресс Хвичи после перехода в «Наполи»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича сейчас стал гиперпрофессионален: он нанял индивидуального физиотерапевта, который был в «Рубине». Он понял, что конкретно может ему помешать.

Я понимал, что всe будет зависеть от старта. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел.

Я понимал, что первые игры он будет недорабатывать в обороне. Видел: как только становился комфортный счeт, Лучано Спаллетти сразу Хвичу убирал, ведь нужно было сдерживать.

Но с каждой игрой у Кварацхелии и оборонительные качества усиливались, и он выдерживал больший объeм, пошла уверенность.

Он так отыгрывает все эпизоды с такой наглостью, в хорошем смысле этого слова», – сказал Слуцкий.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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