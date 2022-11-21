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    Депай пропустит матч с Сенегалом

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал подтвердил, что нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не поможет национальной команде в ближайшей игре.

    «Отсутствие Депая будет для нас таким же ударом, как для Сенегала отсутствие Садио Мане», – заявил ван Гаал.

    • Нидерланды и Сенегал сыграют сегодня в 19:00 мск.
    • Вчера в этой группе ЧМ-2022 Эквадор победил Катар (2:0).
    • Депай из-за травмы не выходит на поле с 22 сентября.

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    Источник: The National News

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