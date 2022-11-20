«Когда вас звали в «Рубин», речь шла про еврокубки». Гутцайт жестко пошутил над Слуцким

Комментатор Okko Роман Гутцайт пошутил над экс-главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким во время прямого эфира «Коммент.Шоу».
Генич: «Я бы хотел больше поговорить по «Рубину», но вы не готовы?»
Слуцкий: «Когда меня зазывали на «Коммент.Шоу», речь шла о чемпионате мира по футболу…»
Гутцайт: «Когда вас звали в «Рубин», речь шла про еврокубки»
- «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого 17 ноября.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
- Казанцы идут на 4-м месте в Первой лиге.
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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»