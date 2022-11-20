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    «Когда вас звали в «Рубин», речь шла про еврокубки». Гутцайт жестко пошутил над Слуцким

    Комментатор Okko Роман Гутцайт пошутил над экс-главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким во время прямого эфира «Коммент.Шоу».

    Генич: «Я бы хотел больше поговорить по «Рубину», но вы не готовы?»

    Слуцкий: «Когда меня зазывали на «Коммент.Шоу», речь шла о чемпионате мира по футболу…»

    Гутцайт: «Когда вас звали в «Рубин», речь шла про еврокубки»

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого 17 ноября.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 4-м месте в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    20.11.2022 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1077

      inzek 20 минут назад

      рома мастер троллить)

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