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    Орещук рассказал о мести бывшего директора «Динамо» за трансферы

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о деталях трансферов, которые он организовывал летом 2019 года.

    — Стремление экс-гендира Юрия Белкина лично заниматься трансферами было продиктовано знанием рынка, любовью к футболу, желанием контролировать все процессы?

    — Оставлю свое мнение при себе. Два моих первых трансфера, Себастьян Шиманьски и Иван Ордец, были согласованы на флажке, Белкин про них не знал. Я доложил руководству: ручаюсь за обоих, надо брать, не пожалеем. При этом Ордеца взяли без агентских комиссионных, да еще с пунктом в контракте, учитывающим его здоровье: играет — получает деньги, нет — не получает. Сумасшедших миллионов, как писали СМИ, «Динамо» Ордецу не платило, мы заложились на определенный риск, связанный с травмами.

    С Шиманьским вообще цирк был. Приехали в Польшу, обо всем договорились, возвращаемся назад. На регистрации в аэропорту слышу: «Вам изменили класс обслуживания, вместо бизнеса полетите экономом». Удивился, позвонил в клуб. Оказалось, решение Белкина.

    — Чем продиктованное?

    — Просто пинок под зад. Заключили сильную сделку, взяли хорошего игрока, но гендир остался в стороне, все прошло без него. Решил отомстить. Кстати, помню, как Соловьев узнал, что команда отправляется на выезд 20-летним бортом. Возмутился: как можно рисковать, имея состав на 50-60 миллионов? Добился, чтобы летали новыми самолетами.

    • Орещук не проработал в «Динамо» и года.
    • Сейчас в «Динамо» другое руководство.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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