Бояринцев: «Дзюба еще может пошуметь в РПЛ»

Бывший партнер Артема Дзюбы по «Спартаку» Денис Бояринцев поговорил о будущем свободного агента.

«У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещe может пошуметь в РПЛ. Всe-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется.

Если у Артeма ещe остались футбольные амбиции, то он пойдeт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — сказал Бояринцев.

Несколько недель назад Дзюба покинул «Адана Демирспор».

К Дзюбе есть интерес за пределами России.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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