Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бояринцев: «Дзюба еще может пошуметь в РПЛ»

    Бывший партнер Артема Дзюбы по «Спартаку» Денис Бояринцев поговорил о будущем свободного агента.

    «У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещe может пошуметь в РПЛ. Всe-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется.

    Если у Артeма ещe остались футбольные амбиции, то он пойдeт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года», — сказал Бояринцев.

    • Несколько недель назад Дзюба покинул «Адана Демирспор».
    • К Дзюбе есть интерес за пределами России.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Широков назвал единственную российскую команду, которая может пригласить Дзюбу
    «Краснодар» отказался подписывать Дзюбу 4
    Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98975

      sv1969 1 час назад

      Конечно может! Видео запишет и пошумит)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11