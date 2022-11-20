ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Аталанту» за 4 миллиона

«Аталанта» по-прежнему интересуется игроком ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым. Итальянцы видят в нем замену защитнику Хансу Хатебуру, который может покинуть команду летом.

Как пишет телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport, ЦСКА готов продать Зайнутдинова за 4 миллиона евро.

Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.

В сезоне РПЛ у Зайнутдинова 15 матчей.

Футболист вызывается в сборную Казахстана.

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