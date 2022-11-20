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    ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Аталанту» за 4 миллиона

    «Аталанта» по-прежнему интересуется игроком ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым. Итальянцы видят в нем замену защитнику Хансу Хатебуру, который может покинуть команду летом.

    Как пишет телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport, ЦСКА готов продать Зайнутдинова за 4 миллиона евро.

    • Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у Зайнутдинова 15 матчей.
    • Футболист вызывается в сборную Казахстана.

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    Источник: телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      biber ru 1 час назад

      Ни о чём, уход защитника Аталанты возможен летом, ключевое слово "возможен".

      0
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      Рейтинг: +17415

      paracetamol 2 часа назад

      Итак всем летят, да еще этого отпускают! Не самого плохого.

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