ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Аталанту» за 4 миллиона

«Аталанта» по-прежнему интересуется игроком ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым. Итальянцы видят в нем замену защитнику Хансу Хатебуру, который может покинуть команду летом.
Как пишет телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport, ЦСКА готов продать Зайнутдинова за 4 миллиона евро.
- Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.
- В сезоне РПЛ у Зайнутдинова 15 матчей.
- Футболист вызывается в сборную Казахстана.
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Источник: телеграм-канал «Serie A • Футбол Италии»