500 тысяч рублей – стоимость бутс с автографом Акинфеева

Одна из московских частных галерей продает бутсы с автографом бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Стоимость экспоната – 500 тысяч рублей (можно купить одну за 250).
Бутсы аналогичны тем, в которых Акинфеев отбивал пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.
- Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.
- Игрок – бронзовый призер Евро-2008.
- Акинфеев продолжает выступать за ЦСКА.
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Источник: «РБ Спорт»