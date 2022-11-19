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    500 тысяч рублей – стоимость бутс с автографом Акинфеева

    Одна из московских частных галерей продает бутсы с автографом бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Стоимость экспоната – 500 тысяч рублей (можно купить одну за 250).

    Бутсы аналогичны тем, в которых Акинфеев отбивал пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.

    • Акинфеев завершил карьеру в сборной в 2018 году.
    • Игрок – бронзовый призер Евро-2008.
    • Акинфеев продолжает выступать за ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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