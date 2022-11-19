Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой отреагировал на слова Карпина, который сказал, что не возьмет его в тренерский штаб сборной

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина о невозможности совместной работы в национальной команде.

    Накануне главный тренер российской сборной заявил: «Мостового в моем тренерском штабе не будет».

    – Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.

    – Хотели бы работать в сборной?

    – С ним – нет.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Ужас!». Мостовой – о запрете пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре
    «Меня тоже называли Царем в Испании». Радченко – о прозвище Мостового 1
    Мостовой: «Кто «Царь» – я или Карпин? Кто действительно смотрел футбол, знает, кого как называли» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Снег 20 минут назад

      Два мясных Царя, два испанчика... Удивительно, как ещё не поубивали друг друга в Сельте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6973

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Это смешно даже, спрашивают человека о сборной, который даже никакой клуб не тренировал))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11243

      alex1951 36 минут назад

      Тут все по схеме. Я начальник-ты дурак. Ты начальник0я дурак....
      ......а когда то ,ведь,корешили)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Снег > alex1951 18 минут назад

      Никогда не корешили и друзьями не были - даже в Сельте: шипели друг на друга, не симпатизировали и не встречались вне поля...Так - то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11243

      alex1951 > Снег 7 минут назад

      Ну ,ежель вы их близкий друг,товарищ и брат ...то чего спорить...
      Но ,что то я не наблюдал за ними открытых разногласий ,пока Карпуша не стал ,,генералом,,)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10993

      "supermax" 53 минуты назад

      Ещё бы Мостовой не ответил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      jek718875 55 минут назад

      Мостовой ждёт когда его пригласит К.Анчелотти,на меньшее ни,ни,так и прирастёт к стулу в студии Матч Тв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Pawel12 56 минут назад

      С Мостовым вряд ли кто сработается. Как его только матч тв еще терпит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1397

      шахта Заполярная > Pawel12 54 минуты назад

      Пока будет лить дерьмо на Спартак, будут терпеть. Как перестанет выкинут как использованную резинку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Красногвардейчик 57 минут назад

      Правильно Саня...не царское это дело, сборную тренировать....холопам прикажи, пусть пыхтят))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11