Мостовой отреагировал на слова Карпина, который сказал, что не возьмет его в тренерский штаб сборной

Два мясных Царя, два испанчика... Удивительно, как ещё не поубивали друг друга в Сельте...
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина о невозможности совместной работы в национальной команде.
Накануне главный тренер российской сборной заявил: «Мостового в моем тренерском штабе не будет».
– Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.
– Хотели бы работать в сборной?
– С ним – нет.
- Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
- Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
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