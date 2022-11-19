Мостовой отреагировал на слова Карпина, который сказал, что не возьмет его в тренерский штаб сборной

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина о невозможности совместной работы в национальной команде.

Накануне главный тренер российской сборной заявил: «Мостового в моем тренерском штабе не будет».

– Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.

– Хотели бы работать в сборной?

– С ним – нет.

Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».

Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.

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